|
В Астане полным ходом идет весенняя призывная кампания
На этой неделе со сборного пункта Департамента по делам обороны города Астана для прохождения срочной воинской службы в рядах Службы государственной охраны и Пограничной службы КНБ отправлены порядка 60 новобранцев.
Новоявленным военнослужащим напомнили о подвигах старшего поколения, защищавшего свою родную землю.\r\n
«В преддверии великого праздника мы по традиции чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, о которых заботится государство, и вы являетесь продолжателями славных традиций старшего поколения. Ведь защита своей семьи, своего народа, своей Родины – первейший долг для каждого мужчины, дело чести. Желаю вам быть верным военной присяге и вернуться в родные края защитниками Отечества», – сказал начальник ДДО г. Астана полковник Талгат Амангельдиев.\r\n
В сборном пункте молодых людей обеспечили индивидуальным рационом питания и по традиции проводить новобранцев пришли родители, друзья и близкие.\r\n
«Я хочу служить, – с уверенностью отмечает призывник из Астаны Жандос Жандарбек. – Считаю, что наша армия воспитывает в первую очередь характер. И я иду выполнять свой конституционный долг с хорошим настроением. Думаю, что к службе на водной границе нашей Родины морально и физически готов».\r\n
Юноши и их близкие отмечают, что служба в армии для них – дело престижное, и большинство отправляются отдавать долг Родине охотно.\r\n
Напомним, что весной 2016 года Департаментом по делам обороны\r\n
г. Астана планируется отправить до конца призыва более 700 молодых людей в различные воинские части Министерства обороны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны и Национальной гвардии Республики Казахстан.\r\n
|
Теги
Теги для этой статьи отсутствуют
Оцените статью
Популярные новости
Рекомендуемые статьи
{{sape}}