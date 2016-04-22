В Астане полным ходом идет весенняя призывная кампания

Fri, 22 Apr 2016 13:11:00

На этой неделе со сборного пункта Департамента по делам обороны города Астана для прохождения срочной воинской службы в рядах Службы государственной охраны и Пограничной службы КНБ отправлены порядка 60 новобранцев.

Новоявленным военнослужащим напомнили о подвигах старшего поколения, защищавшего свою родную землю.

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«В преддверии великого праздника мы по традиции чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, о которых заботится государство, и вы являетесь продолжателями славных традиций старшего поколения. Ведь защита своей семьи, своего народа, своей Родины – первейший долг для каждого мужчины, дело чести. Желаю вам быть верным военной присяге и вернуться в родные края защитниками Отечества», – сказал начальник ДДО г. Астана полковник Талгат Амангельдиев.

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В сборном пункте молодых людей обеспечили индивидуальным рационом питания и по традиции проводить новобранцев пришли родители, друзья и близкие.

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«Я хочу служить, – с уверенностью отмечает призывник из Астаны Жандос Жандарбек. – Считаю, что наша армия воспитывает в первую очередь характер. И я иду выполнять свой конституционный долг с хорошим настроением. Думаю, что к службе на водной границе нашей Родины морально и физически готов».

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Юноши и их близкие отмечают, что служба в армии для них – дело престижное, и большинство отправляются отдавать долг Родине охотно.

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Напомним, что весной 2016 года Департаментом по делам обороны

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г. Астана планируется отправить до конца призыва более 700 молодых людей в различные воинские части Министерства обороны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны и Национальной гвардии Республики Казахстан.

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