Главная | Госорганы | Хорошая работа Казахстанских пограничников Хорошая работа Казахстанских пограничников Wed, 20 Jan 2016 11:09:00 Казахстанские пограничники за сутки задержали на казахстанско-узбекской границе граждан Узбекистана с женским парфюмом и на казахстанско-китайской обнаружили три центнера бесхозного товара народного потребления – женские вещи. Наряд пункта пропуска «Капланбек авто» Сарыагашского погранотряда задержал трех граждан Узбекистана, которые следовали из Казахстана в пешем порядке. \r

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При досмотре у задержанных в ручной клади были обнаружены женские духи «Today», общее количество составляет 234 флакона. \r

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В этот же день стражи границы пункта пропуска «Хоргос» обнаружили 8 бесхозных тюков с товаром народного потребления – женские вещи, весом 3 центнера. \r

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По всем фактам задержания проинформированы правоохранительные органы. \r

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Пресс-служба ПС КНБ РК \r

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