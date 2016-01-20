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Хорошая работа Казахстанских пограничников

Wed, 20 Jan 2016 11:09:00

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Казахстанские пограничники за сутки задержали на казахстанско-узбекской границе граждан Узбекистана с женским парфюмом и на казахстанско-китайской обнаружили три центнера бесхозного товара народного потребления – женские вещи.

Наряд пункта пропуска «Капланбек авто» Сарыагашского погранотряда задержал трех граждан Узбекистана, которые следовали из Казахстана в пешем порядке.

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При досмотре у задержанных в ручной клади были обнаружены женские духи «Today», общее количество составляет 234 флакона. 

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В этот же день стражи границы пункта пропуска «Хоргос» обнаружили 8 бесхозных тюков с товаром народного потребления – женские вещи, весом 3 центнера.

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По всем фактам задержания проинформированы правоохранительные органы.  

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Пресс-служба ПС КНБ РК

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