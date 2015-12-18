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В Вооруженных Силах РК будет произведен перерасчет пенсионных выплат военнослужащих
С января 2016 года в Вооруженных Силах РК планируется произвести перерасчет пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января в неполном объеме, с учетом их доведения до полного объема при условии возврата 50% накоплений, имеющихся на индивидуальных пенсионных счетах. Все это необходимо для дальнейшего перевода военнослужащих на полное государственное пенсионное обеспечение.\r\n\r\n
По данным Центра пенсионного обеспечения МО РК, возврат 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года, необходимо будет осуществить действующим военнослужащим и военнослужащим, впервые поступившим на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года, которые имеют право на получение пенсии.\r\n
Для осуществления перерасчета и возврата пенсионных накоплений в структурных подразделениях Министерства обороны и Генерального штаба ВС РК планируется создать специальные комиссии по определению суммы взносов, которые подлежат возврату.\r\n
Перерасчет и возврат пенсионных накоплений производится в соответствии с Постановлениями Правительства РК № 940 от 24 ноября 2015 года, № 974 от 8 декабря 2015 года.\r\n
Отметим, что перевод военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана на полное государственное пенсионное обеспечение предусмотрен в рамках Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года.\r\n
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