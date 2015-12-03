За 16 минут на границе задержали нарушителей

Thu, 03 Dec 2015 10:40:00

Благодаря слаженным совместным действиям казахстанских и российских пограничников нарушители государственной границы были задержаны за 16 минут.

Так, 03 декабря казахстанские пограничники заставы «Каракога» Петропавловского пограничного отряда (казахстанско – российская граница, СКО) в 05ч.24мин в свете проезжавшего поезда заметили силуэты двух неизвестных лиц, следовавших в пешем порядке из РК в РФ. Когда пограничники заметили нарушителей они уже находились в 4-5 метрах от линии государственной границы.

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Наряд об этом немедленно доложил дежурному заставы. Далее было дело техники... На сигнал казахстанских пограничников российские коллеги среагировали оперативно – уже через шестнадцать минут, точнее в 5 часов 40 минут нарушителей границы на территории Омской области «встретили» российские пограничники.

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Один из них оказался гражданином Казахстана, а другой-гражданин России.

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Пресс-служба ПС КНБ РК

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