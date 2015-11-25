В Жаркенте открыли мемориальную доску Великой победы

Wed, 25 Nov 2015 16:04:00

22 ноября т.г. в Жаркентском пограничном отряде (Алматинская область, г. Жаркент) состоялось мероприятие посвященное установлению на стеле Великой победы мемориальной доски, в честь воинам-пограничникам пограничной заставы капитана Владимира Рослова, мотоманевренной группы 49 пограничного отряда, погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане 22 ноября 1985 года.

На митинге памяти приняли участие ветераны-участники боев в Афганистане, ветераны Пограничной службы, руководство Акимата Панфиловского района, регионального управления «Шыгыс», командование и весь личный состав пограничного отряда.

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Застава под командованием капитана Владимира Рослова в составе, капитана Анатолия Наумова, сержанта Владимира Семиохина, младших сержантов Павла Буравцева, Алберта Валиева, ефрейторов Евгения Усачева, Геннадия Чемеркина и рядовых Сергея Белякова, Игоря Ибросимова, Андрея Гудиенкова, Олега Журовича, Батыржана Шалгынбаева, Владимира Калашникова, Андрея Костылева, Александра Кравцова, Рафката Шарыпова, Виргилиюса Кучинкис, Сергея Тарасенко и Николая Филиппова героически вела сражение в ущелье с душманами и сложила головы. Ветераны которые участвовали и выступали на мероприятий знали этих парней и с некоторыми из них вместе служили, они вспоминали своих боевых товарищей и говорили напутсвенные слова молодому поколению стражей границы.

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Эта мемориальная доска за эти пройденные десятилетия стала первым шагом в увековечивании памяти воинам-пограничникам выполнившим свой интернациональный долг в Афганистане.

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Пресс-служба ПС КНБ РК

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