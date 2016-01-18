Гражданин Узбекистана пытался незаконно пересечь государственную границу

Mon, 18 Jan 2016 11:03:00

Казахстанские пограничники задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно пересечь государственную границу.

Наряд пограничной заставы «Орыскудук» Жетысайского погранотряда в 25 километрах от заставы и в 100 метрах от линии государственной границы задержали нарушителя – 32-летнего гражданина Узбекистана, следовавшего в Казахстан в пешем порядке.

\r



При задержании нарушитель оказал сопротивление и предпринял попытку бегства. Стражами границы было применено оружие – произведен предупредительный выстрел вверх.

\r



Беглец задержан. По факту задержания проинформированы правоохранительные органы Сарыагашского гарнизона, проводится расследование. В ходе применения оружия пострадавших нет.

\r



\r



Пресс-служба ПС КНБ РК

\r

