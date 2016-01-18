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Гражданин Узбекистана пытался незаконно пересечь государственную границу
Казахстанские пограничники задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно пересечь государственную границу.
Наряд пограничной заставы «Орыскудук» Жетысайского погранотряда в 25 километрах от заставы и в 100 метрах от линии государственной границы задержали нарушителя – 32-летнего гражданина Узбекистана, следовавшего в Казахстан в пешем порядке.\r\n
При задержании нарушитель оказал сопротивление и предпринял попытку бегства. Стражами границы было применено оружие – произведен предупредительный выстрел вверх.\r\n
Беглец задержан. По факту задержания проинформированы правоохранительные органы Сарыагашского гарнизона, проводится расследование. В ходе применения оружия пострадавших нет.\r\n
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Пресс-служба ПС КНБ РК\r\n
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