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Cотрудниками таможни задержаны 2 гражданина РК с незадекларированной денежной суммой
Пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Алматы» (аэропорт) 23-ноября текущего года в 20ч.19мин на рейсе СZ 6012 «Алматы - Урумчи» совместно с сотрудниками таможни задержаны 2 гражданина РК с незадекларированной денежной суммой: Хафуе Накир 1986 г.р. - 17 000 долларов США и Хафуе Мэрки 1981 г.р. - 13 000 долларов США.
Материалы по задержанию переданы сотрудникам таможни «Жетысу».\r\n
ҚР ҰҚК ШҚ баспасөз қызметі\r\n
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