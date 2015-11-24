Главная | Криминал | Cотрудниками таможни задержаны 2 гражданина РК с незадекларированной денежной суммой Cотрудниками таможни задержаны 2 гражданина РК с незадекларированной денежной суммой Tue, 24 Nov 2015 11:24:00 Пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Алматы» (аэропорт) 23-ноября текущего года в 20ч.19мин на рейсе СZ 6012 «Алматы - Урумчи» совместно с сотрудниками таможни задержаны 2 гражданина РК с незадекларированной денежной суммой: Хафуе Накир 1986 г.р. - 17 000 долларов США и Хафуе Мэрки 1981 г.р. - 13 000 долларов США. Материалы по задержанию переданы сотрудникам таможни «Жетысу». \r

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ҚР ҰҚК ШҚ баспасөз қызметі \r

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