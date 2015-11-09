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Пограничники выявлены 6 человек с поддельными датштампами и 10 человек с поддельными печатями

Mon, 09 Nov 2015 12:07:00

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За последние 4 суток, пограничниками выявлены 6 человек с поддельными датштампами и 10 человек с поддельными печатями ОМП в паспортах. Использование поддельных печатей и датштампов является преступной деятельностью, предусмотренной ст. 385 УК РК.

С 5 по 8  ноября пограничниками отделений пограничного контроля «Казыгурт авто», «Жибек жолы авто», «Капланбек авто» пограничного отряда Сарыагаш, Регионального управления «Оңтүстік»; «Курмангазы авто», Ганюшкино ж.д.» Регионального управления «Береговая охрана»;  «Бейнеу ж.д.» Регионального управления «Батыс»; в международном аэропорту г. Астана,  задержаны 6 человек (4 - гр. РУз., 2 - РТ) с поддельными датштампами разных пропускных пунктов ПС КНБ РК и 10 
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