Главная | Криминал | 150 килограмм лекарств пытался ввести казахстанец из Китая 150 килограмм лекарств пытался ввести казахстанец из Китая Sat, 24 Oct 2015 12:39:00 На границе с Китаем задержали гражданин РК за попытку контрабандного провоза лекарственных препаратов - около 150 кг.\r

Пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Хоргос» (казахстанско-китайская граница) задержан гражданин Республики Казахстан «Манат», 1990г.р. за попытку контрабандного провоза лекарственных препаратов - около 150 кг. \r

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Материалы по задержанию передан в ТП «Атынколь». Добавить в: Мой Мир | Вконтакте | Facebook | Twitter