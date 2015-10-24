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150 килограмм лекарств пытался ввести казахстанец из Китая
На границе с Китаем задержали гражданин РК за попытку контрабандного провоза лекарственных препаратов - около 150 кг.\r\n
Пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Хоргос» (казахстанско-китайская граница) задержан гражданин Республики Казахстан «Манат», 1990г.р. за попытку контрабандного провоза лекарственных препаратов - около 150 кг.\r\n
Материалы по задержанию передан в ТП «Атынколь».
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