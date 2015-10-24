Главная | Криминал | 150 килограмм лекарств пытался ввести казахстанец из Китая

150 килограмм лекарств пытался ввести казахстанец из Китая

Sat, 24 Oct 2015 12:39:00

image

На границе с Китаем задержали гражданин РК за попытку контрабандного провоза лекарственных препаратов - около 150 кг.\r\n

 Пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Хоргос» (казахстанско-китайская граница) задержан гражданин Республики Казахстан «Манат», 1990г.р. за попытку контрабандного провоза лекарственных препаратов - около 150 кг. 

\r\n

Материалы по задержанию передан в ТП «Атынколь». 
Теги
Теги для этой статьи отсутствуют

Оцените статью

0

Популярные новости

Рекомендуемые статьи

{{sape}}